372:900 столбиком срочно!!!
Математика
372:900 столбиком срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
372 : 900 - 0 0,413..... 3720 - 3600 1200 - 900 3000 - 2700 300
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