Костя в начале года положил в банк 10000 рублей под 10% годовых Сколько рублей будет н?? счету кости в конце года если никаких операций со счетом за этот год не проводилось?

Математика
Костя в начале года положил в банк 10000 рублей под 10% годовых Сколько рублей будет н?? счету кости в конце года если никаких операций со счетом за этот год не проводилось?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10000:10%=1000. 10000+1000=11000 Будет к концу года
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