Костя в начале года положил в банк 10000 рублей под 10% годовых Сколько рублей будет н?? счету кости в конце года если никаких операций со счетом за этот год не проводилось?

Математика

Костя в начале года положил в банк 10000 рублей под 10% годовых Сколько рублей будет н?? счету кости в конце года если никаких операций со счетом за этот год не проводилось?

Автор: Гость