Сторона треугольника равна 29 а высота проведенная к этой стороне равна 12 . найти п??ощадь треугольника
Геометрия
Сторона треугольника равна 29 а высота проведенная к этой стороне равна 12 . найти п??ощадь треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)29:2=14,5 половина основания; 2)(1/2*14,5*12)*2=174 площадь треугольника
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