Сторона треугольника равна 29 а высота проведенная к этой стороне равна 12 . найти п??ощадь треугольника

Геометрия

Сторона треугольника равна 29 а высота проведенная к этой стороне равна 12 . найти п??ощадь треугольника

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