Помогите отгадать. нарядные платьица,жёлтые брошки,ни пятнышка нет на красивой одёжке
Русский язык
Помогите отгадать. нарядные платьица,жёлтые брошки,ни пятнышка нет на красивой одёжке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это цветочек ромашка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Улитка божья корвка и муравей отправились из точки А в точку М путь какой длинны п??оделал каждый путешественник составвь выражения найди их значения
Геометрия
ДАЮ 50 БАЛЛОВ! СРОЧНО! Дана окружность без указания её центра. Если будет известно, что радиус этой окружности равен отрезку "a", то покажите, ка...
Математика
Математика
За три дня заасфальтировали 45 км дороги. В первый день заасфальтировали одну трет??ю всей дороги. Во второй день 1/2 остатком .Сколько км дороги з...