Помогите отгадать. нарядные платьица,жёлтые брошки,ни пятнышка нет на красивой одёжке

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Помогите отгадать. нарядные платьица,жёлтые брошки,ни пятнышка нет на красивой одёжке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это цветочек ромашка 
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