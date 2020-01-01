Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Нужно составить крассворд на тему "Насикомые." 7 слов, не меньше-можно больше. Помогите пожалуйста!!!!!!! Буду очень благодарна!!!

Окружающий мир
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Нужно составить крассворд на тему "Насикомые." 7 слов, не меньше-можно больше. Помогите пожалуйста!!!!!!! Буду очень благодарна!!!
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Ко мар, паук,муха,муравей, бабочка, водомерка, пчела,
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