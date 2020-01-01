Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Нужно составить крассворд на тему "Насикомые." 7 слов, не меньше-можно больше. Помогите пожалуйста!!!!!!! Буду очень благодарна!!!

Окружающий мир

Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Нужно составить крассворд на тему "Насикомые." 7 слов, не меньше-можно больше. Помогите пожалуйста!!!!!!! Буду очень благодарна!!!

Автор: Гость