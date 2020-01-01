Найти среднее орифметическое чисел а) 32,15;31,28;29,16:34,54. и округли ответ до сотых

Математика
Найти среднее орифметическое чисел а) 32,15;31,28;29,16:34,54. и округли ответ до сотых
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(32,15 + 31,28 + 29,16 + 34,54) : 4 = 127,13 : 4 = 31,7825 приблизительно = 31,78
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