Улитка божья корвка и муравей отправились из точки А в точку М путь какой длинны п??оделал каждый путешественник составвь выражения найди их значения
Математика
Улитка божья корвка и муравей отправились из точки А в точку М путь какой длинны п??оделал каждый путешественник составвь выражения найди их значения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эту задачу невозможно решить!Но улитка божья коровка и муравей проделают равный путь!
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