Улитка божья корвка и муравей отправились из точки А в точку М путь какой длинны п??оделал каждый путешественник составвь выражения найди их значения

Математика

Улитка божья корвка и муравей отправились из точки А в точку М путь какой длинны п??оделал каждый путешественник составвь выражения найди их значения

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