X:9 1\6=3 3\4 я просто забыл дроби

Математика
X:9 1\6=3 3\4 я просто забыл дроби
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х = 3  3/4 * 9  1/6 = 15/4 * 55/6 = 825/24 = 275/8= 34  3/8
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