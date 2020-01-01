За три дня заасфальтировали 45 км дороги. В первый день заасфальтировали одну трет??ю всей дороги. Во второй день 1/2 остатком .Сколько км дороги заасфальтировали в третий день. Задача номер 2. На первую покупку потратили 2/3 о...

Математика

За три дня заасфальтировали 45 км дороги. В первый день заасфальтировали одну трет??ю всей дороги. Во второй день 1/2 остатком .Сколько км дороги заасфальтировали в третий день. Задача номер 2. На первую покупку потратили 2/3 оставшиеся денег. На вторую 3/4 остатка. Осталось 100 рублей. Сколько денег было первоначально?

Автор: Гость