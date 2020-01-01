За три дня заасфальтировали 45 км дороги. В первый день заасфальтировали одну трет??ю всей дороги. Во второй день 1/2 остатком .Сколько км дороги заасфальтировали в третий день. Задача номер 2. На первую покупку потратили 2/3 о...
Математика
За три дня заасфальтировали 45 км дороги. В первый день заасфальтировали одну трет??ю всей дороги. Во второй день 1/2 остатком .Сколько км дороги заасфальтировали в третий день. Задача номер 2. На первую покупку потратили 2/3 оставшиеся денег. На вторую 3/4 остатка. Осталось 100 рублей. Сколько денег было первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45*1/3=15 км дороги заасфальтировали в первый день 45-15=30 км осталось 30*1/2=15 км заасфальтировали во второй день 30-15=15 км заасфальтировали в третий день Задача 2 100*2/3=66 2/3 руб потратили на первую покупку 100*3/4=75 руб потратили на вторую покупку 100+75+66 2/3=241 2/3 руб было первоначально
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