ДАЮ 50 БАЛЛОВ! СРОЧНО! Дана окружность без указания её центра. Если будет известно, что радиус этой окружности равен отрезку "a", то покажите, как можно построить её центр только с помощью циркуля.

Геометрия
ДАЮ 50 БАЛЛОВ! СРОЧНО! Дана окружность без указания её центра. Если будет известно, что радиус этой окружности равен отрезку "a", то покажите, как можно построить её центр только с помощью циркуля.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение в приложении.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
X:9 1\6=3 3\4 я просто забыл дроби
Ответить
Математика
За три дня заасфальтировали 45 км дороги. В первый день заасфальтировали одну трет??ю всей дороги. Во второй день 1/2 остатком .Сколько км дороги з...
Ответить
Окружающий мир
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Нужно составить крассворд на тему "Насикомые." 7 слов, не меньше-можно больше. Помогите пожалуйста!!!!!...
Ответить
Алгебра
2sin7°30' cos7°30' cos15°
Ответить
Математика
Найти среднее орифметическое чисел а) 32,15;31,28;29,16:34,54. и округли ответ до сотых
Ответить