ДАЮ 50 БАЛЛОВ! СРОЧНО! Дана окружность без указания её центра. Если будет известно, что радиус этой окружности равен отрезку "a", то покажите, как можно построить её центр только с помощью циркуля.
Геометрия
ДАЮ 50 БАЛЛОВ! СРОЧНО! Дана окружность без указания её центра. Если будет известно, что радиус этой окружности равен отрезку "a", то покажите, как можно построить её центр только с помощью циркуля.
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