Моляру для покраски потребовалось 10.2 кг зеленной краски, красной краски-на 4, 1/3кг ??ольше чем зеленной, а желтой на 1, 2/3 кг меньше, чем красной и зеленной вместе. сколько всего краски изросходовал моляр.

Математика

Моляру для покраски потребовалось 10.2 кг зеленной краски, красной краски-на 4, 1/3кг ??ольше чем зеленной, а желтой на 1, 2/3 кг меньше, чем красной и зеленной вместе. сколько всего краски изросходовал моляр.

Автор: Гость