Моляру для покраски потребовалось 10.2 кг зеленной краски, красной краски-на 4, 1/3кг ??ольше чем зеленной, а желтой на 1, 2/3 кг меньше, чем красной и зеленной вместе. сколько всего краски изросходовал моляр.
Математика
Моляру для покраски потребовалось 10.2 кг зеленной краски, красной краски-на 4, 1/3кг ??ольше чем зеленной, а желтой на 1, 2/3 кг меньше, чем красной и зеленной вместе. сколько всего краски изросходовал моляр.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 10 1/5+4 1/3=14 8/15(кг) -красной кр. 2) 10 1/5+14 8/15=24 11/15(кг) - зеленой и красной вместе 3) 24 11/15-1 2/3=23 1/15(кг) - желтой кр. 4) 24 11/15+23 1/15=47 4/5 (кг) - всего краски 47 4/5=47,8 Ответ : 47,8кг. краски израсходовал маляр
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