Площадь одной грани куба равна 16см в квадрате.Вычеслите площадь других граней и о??ъём куба

Математика
Площадь одной грани куба равна 16см в квадрате.Вычеслите площадь других граней и о??ъём куба
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S куба = 16 *6 =96 Висота куба = одной стороне = 4 см V куба = 16 * 4 = 64 см3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Моляру для покраски потребовалось 10.2 кг зеленной краски, красной краски-на 4, 1/3кг ??ольше чем зеленной, а желтой на 1, 2/3 кг меньше, чем красн...
Ответить
Русский язык
Помогите отгадать. нарядные платьица,жёлтые брошки,ни пятнышка нет на красивой одёжке
Ответить
Математика
Улитка божья корвка и муравей отправились из точки А в точку М путь какой длинны п??оделал каждый путешественник составвь выражения найди их значения
Ответить
Геометрия
ДАЮ 50 БАЛЛОВ! СРОЧНО! Дана окружность без указания её центра. Если будет известно, что радиус этой окружности равен отрезку "a", то покажите, ка...
Ответить
Математика
X:9 1\6=3 3\4 я просто забыл дроби
Ответить