Площадь одной грани куба равна 16см в квадрате.Вычеслите площадь других граней и о??ъём куба
Математика
Площадь одной грани куба равна 16см в квадрате.Вычеслите площадь других граней и о??ъём куба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S куба = 16 *6 =96 Висота куба = одной стороне = 4 см V куба = 16 * 4 = 64 см3
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