Лексический разбор слова приютилось

Русский язык
Лексический разбор слова приютилось
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При-приставка ют -корень и-глагольный суффикс л- суффикс прошедшего времени о - окончание сь - возвратный постсуффикс
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Помогите решить задачу
Ответить
Геометрия
Сторона треугольника равна 29 а высота проведенная к этой стороне равна 12 . найти п??ощадь треугольника
Ответить
Математика
Площадь одной грани куба равна 16см в квадрате.Вычеслите площадь других граней и о??ъём куба
Ответить
Математика
Моляру для покраски потребовалось 10.2 кг зеленной краски, красной краски-на 4, 1/3кг ??ольше чем зеленной, а желтой на 1, 2/3 кг меньше, чем красн...
Ответить
Русский язык
Помогите отгадать. нарядные платьица,жёлтые брошки,ни пятнышка нет на красивой одёжке
Ответить