Лексический разбор слова приютилось
Русский язык
Лексический разбор слова приютилось
Ответ(ы) на вопрос:
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При-приставка ют -корень и-глагольный суффикс л- суффикс прошедшего времени о - окончание сь - возвратный постсуффикс
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