Помогите отгадать . стоят в поле сестрички жёлтый глазок,белые реснички

Русский язык
Помогите отгадать . стоят в поле сестрички жёлтый глазок,белые реснички
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ромашки -----------------------------------------
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