Составьте уравнение прямой,которая проходит через точку А ( -2 ; 1) и угловой коэффициент которой составляет 3. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТААА

Геометрия
Составьте уравнение прямой,которая проходит через точку А ( -2 ; 1) и угловой коэффициент которой составляет 3. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТААА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение прямой : y=kx+b;  k =3 - угловой коэф. y=3x +b, прямая проходит через точку А(-2;1), значит: 1 =3*1 +b b=1-3 b=-2 Уравнение искомой прямой:   y=3x-2
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