Составьте уравнение прямой,которая проходит через точку А ( -2 ; 1) и угловой коэффициент которой составляет 3. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТААА

Геометрия

Составьте уравнение прямой,которая проходит через точку А ( -2 ; 1) и угловой коэффициент которой составляет 3. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТААА

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