От данных глаголов образуйте и запишите формы повелительного наклонения.Частицы подчеркните. Намазать- Принести- Выучить- Начинать-
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От данных глаголов образуйте и запишите формы повелительного наклонения.Частицы подчеркните. Намазать- Принести- Выучить- Начинать-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Намажте,принесите,выучите, начинайте.
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