От данных глаголов образуйте и запишите формы повелительного наклонения.Частицы подчеркните. Намазать- Принести- Выучить- Начинать-

Русский язык
От данных глаголов образуйте и запишите формы повелительного наклонения.Частицы подчеркните. Намазать- Принести- Выучить- Начинать-
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Намажте,принесите,выучите, начинайте.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пожалуйста!!! Задание 228 на фото
Ответить
Геометрия
Составьте уравнение прямой,которая проходит через точку А ( -2 ; 1) и угловой коэффициент которой составляет 3. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТААА
Ответить
Українська мова
Помогите пожалуйста!! 3. Відредагувати речення. 1. Питання про педагогічну практику було внесене у повістку дня. 2. Декану історичного факуль-т...
Ответить
Математика
372:900 столбиком срочно!!!
Ответить
Русский язык
Помогите отгадать . стоят в поле сестрички жёлтый глазок,белые реснички
Ответить