X:9 1\6=3 3\4 ятпросто забыл дроби

Математика
X:9 1\6=3 3\4 ятпросто забыл дроби
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х = 3 3/4 * 9 1/6 х = 15/4 * 55/6 = 825/24 = 34  9/24 = 34  3/8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
186 В вооружённых конфликтах с палестинцами Израиль опирается на поддержку А. Рос??ийской Федерации Б. Исламского мира В. США 187. Израиль ...
Ответить
Русский язык
От данных глаголов образуйте и запишите формы повелительного наклонения.Частицы подчеркните. Намазать- Принести- Выучить- Начинать-
Ответить
Русский язык
Пожалуйста!!! Задание 228 на фото
Ответить
Геометрия
Составьте уравнение прямой,которая проходит через точку А ( -2 ; 1) и угловой коэффициент которой составляет 3. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТААА
Ответить
Українська мова
Помогите пожалуйста!! 3. Відредагувати речення. 1. Питання про педагогічну практику було внесене у повістку дня. 2. Декану історичного факуль-т...
Ответить