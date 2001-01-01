186 В вооружённых конфликтах с палестинцами Израиль опирается на поддержку А. Рос??ийской Федерации Б. Исламского мира В. США 187. Израиль это… А. Еврейское государство Б. Арабское государство В. Союзное арабо – еврейско...

История

186 В вооружённых конфликтах с палестинцами Израиль опирается на поддержку А. Рос??ийской Федерации Б. Исламского мира В. США 187. Израиль это… А. Еврейское государство Б. Арабское государство В. Союзное арабо – еврейское государства 188 Вооружённая борьба палестинских арабов против израильской оккупации это… А. Интервенция Б. Интифада В. Оккупация 189 Начало интервенции США в Ирак А. Октябрь 2001 Б. 11 сентября 2001 В. Март 2003 190. Борьба с экстремистским движением «Талибан» и мировым терроризмом это цель американской интервенции в… А. Афганистан Б. Иран В. Ирак 191. Судьба Саддама Хусейна А. Находится под судом международного трибунала ООН Б. Казнён, при поддержке американской оккупационной администрации в 2006 В. Убит повстанцами в 2011 192. Время, когда начались этнические конфликты в бывшей Югославии А. 1990 – е Б. 2000 – е В. 1980 – е 193. Чью сторону принимали войска НАТО в войнах в Югославии А. Косовских сербов Б. Косовских албанцев В. Болгар 194. Президент Сербии, возглавивший сопротивление НАТОвской агрессии А. В. Младич Б. Р. Караджич В. С. Милошевич 195. Кто поддержал Грузию в войне 2008 г. в Южной Осетии А. Великобритания и США Б. Россия и США В. Германия и США

Автор: Гость