Помогите пожалуйста:3 Через конец С отрезка СД проведена плоскость. Через конец Д и точку О этого отрезка проведены параллельные прямые , пересекающие плоскость в точках Д1 и О1. Найдите длину отрезка ОО1 , если ДД1 = 12см , С...

Геометрия
Помогите пожалуйста:3 Через конец С отрезка СД проведена плоскость. Через конец Д и точку О этого отрезка проведены параллельные прямые , пересекающие плоскость в точках Д1 и О1. Найдите длину отрезка ОО1 , если ДД1 = 12см , СО : ОД = 6 : 5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ∆ СDD1 DD1|| СD1 ⇒  углы СDD1=СОО1,  СD1D=СО1О как соответственные при пересечении параллельных прямых секущими. ⇒  ∆ СDD1 подобен ∆ СОО1  Пусть коэффициент отношения СО:OD=a. Тогда  СD=CO+OD=11a Отношение DD1:ОО1=11:6 12:ОО1=11:6   11ОО1=72   ОО1=72/6 см =6 и 6/11 см

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