Помогите пожалуйста:3 Через конец С отрезка СД проведена плоскость. Через конец Д и точку О этого отрезка проведены параллельные прямые , пересекающие плоскость в точках Д1 и О1. Найдите длину отрезка ОО1 , если ДД1 = 12см , С...
Геометрия
Помогите пожалуйста:3 Через конец С отрезка СД проведена плоскость. Через конец Д и точку О этого отрезка проведены параллельные прямые , пересекающие плоскость в точках Д1 и О1. Найдите длину отрезка ОО1 , если ДД1 = 12см , СО : ОД = 6 : 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ∆ СDD1 DD1|| СD1 ⇒ углы СDD1=СОО1, СD1D=СО1О как соответственные при пересечении параллельных прямых секущими. ⇒ ∆ СDD1 подобен ∆ СОО1 Пусть коэффициент отношения СО:OD=a. Тогда СD=CO+OD=11a Отношение DD1:ОО1=11:6 12:ОО1=11:6 11ОО1=72 ОО1=72/6 см =6 и 6/11 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир