Помогите пожалуйста:3 Через конец С отрезка СД проведена плоскость. Через конец Д и точку О этого отрезка проведены параллельные прямые , пересекающие плоскость в точках Д1 и О1. Найдите длину отрезка ОО1 , если ДД1 = 12см , С...

Геометрия

Помогите пожалуйста:3 Через конец С отрезка СД проведена плоскость. Через конец Д и точку О этого отрезка проведены параллельные прямые , пересекающие плоскость в точках Д1 и О1. Найдите длину отрезка ОО1 , если ДД1 = 12см , СО : ОД = 6 : 5

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