Можете перечислить Млекопитающих: Пресмыкающих: Молюсков: Хищников: и Рыб:

Окружающий мир
Можете перечислить Млекопитающих: Пресмыкающих: Молюсков: Хищников: и Рыб:
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Млекопитающие: кошка, собака, заяц, человек Пресмыкающиеся: змеи, ящерицы (например, гадюка, удав, игуана) Моллюски: устрицы, мидии, улитки Хищники: среди млекопитающих: тигр, лев, волк; Рыбы: карп, карась, акула.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Пожалуйста помогите Предмет история вопрос (благодаря чему росли и богатели фини??ийские города)
Ответить
Русский язык
Со следующими словосочетаниями составьте и запишите предложения:весеннее порой,??треннее прохладой,летнюю жару, узкою тропинкой,зелёную рощу,искрен...
Ответить
Русский язык
Разбор слова попрощалась по составу
Ответить
Геометрия
Помогите пожалуйста:3 Через конец С отрезка СД проведена плоскость. Через конец Д и точку О этого отрезка проведены параллельные прямые , пересек...
Ответить
Математика
(21,2544:0,9+1,02*3,2):5,6=
Ответить