Можете перечислить Млекопитающих: Пресмыкающих: Молюсков: Хищников: и Рыб:
Окружающий мир
Можете перечислить Млекопитающих: Пресмыкающих: Молюсков: Хищников: и Рыб:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Млекопитающие: кошка, собака, заяц, человек Пресмыкающиеся: змеи, ящерицы (например, гадюка, удав, игуана) Моллюски: устрицы, мидии, улитки Хищники: среди млекопитающих: тигр, лев, волк; Рыбы: карп, карась, акула.
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