Пожалуйста помогите Предмет история вопрос (благодаря чему росли и богатели фини??ийские города)

История
Пожалуйста помогите Предмет история вопрос (благодаря чему росли и богатели фини??ийские города)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Контроль над морскими путями, а также из-за того что их города распологались между Египтом, Палестиной и Вавилонией, Ассирией, Грецией. Финикийцы прославились как удачливые торговцы и лучшие в мире мореплаватели.
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