Мини-сочинение на тему Наступившая зима. Помогите пожалуйста очень надо! ЗАРАНЕЕ ??ПАСИБО!!!

Гость: Гость:

Наступила зима. Земля, вода и лес — все покрыто снегом, кажется, все кругом погрузилось в сон. Замерли травы, кусты и деревья. Под снежным покрывалом затаились, застыли многие животные. Замерли, но не умерли. Хорошо тому, у кого теплое, уютное логово, берлога, норка или гнездо. Хорошо тому, у кого запасов полная кладовая. Поел, свернулся калачиком — спи крепко, смотри сладкие сны. А птицы сильно страдают зимой от холода и голода. Ледяной ветер гуляет, носится между домами и деревьями, забирается и под тугие перышки. Не усидеть маленьким птичкам ни на земле, ни на ветке: все покрыто снегом, стынут лапки. Надо прыгать, летать, чтобы как-нибудь согреться. Ох, как трудно им приходится! Ищут они, где бы укрыться от холода, от страшного зимнего ветра. Февраль — самый трудный для птиц месяц. Месяц лютого холода и голода. Зима чувствует, что скоро ей придется уступить свои права, вот она и злится: то морозом ударит, то заметет поземкой. Хуже всего, когда после дневной оттепели ударит ночью мороз и сразу заморозит снег сверху. Такая ледяная корка на снегу — наст — крепкая, жесткая, скользкая. Ее не разбить ни слабыми лапками, ни клювом. Как птицам достать подо льдом пищу — травку, зернышки? У кого нет силы пробить стекло ледяной корки, тот голодает. Но хорошо известно: кто сыт, тому холод не страшен, поэтому мы должны помогать своим маленьким, слабым пернатым друзьям. Им много не надо. Кто даст зернышек, кто — сальца, кто — ягод, кто — хлебных крошек. А сколько их можно спасти от голодной смерти! Мы можем устраивать для птиц маленькие бесплатные столовые во дворах и прямо у себя на балконах. Можем вывешивать из окна кусочки хлеба на ниточке или устанавливать во дворе кормушки с зерном и хлебом. Воробьи и другие наши зимние гости целыми стайками будут с радостью посещать их. А синички очень любят сало. Только не соленое, конечно: от соленого у них заболят животики. Можно взять деревянную палочку, высверлить в ней ряд дырочек и залить дырочки горячим салом — свиным или говяжьим. Нужно дать салу остыть и вывесить палочку за окно, а еще лучше — повесить на дерево во дворе. Веселые маленькие гости не заставят себя долго ждать. А в благодарность за угощение покажут разные трюки: кувырканье вниз головой, скок вбок и другие. Помогайте маленьким пернатым друзьям зимой! Приглашайте этих милых и забавных птичек к себе в гости, чтобы полюбоваться и досыта накормить в это трудное для них время!