Мини сочинение на тему весенние праздники

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Мини сочинение на тему весенние праздники
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вчера закончилась неделя масленицы. Мы с моей моей любимой семьей приготовили много, куча блинов. Это был самый лушчий праздник, самая лучшая и вкусная неделя.  Мы ходили гулять после вкусной трапезы, обсуждали этот праздник, пили чай, уезжали на природу... А в конце недели, мы уехали на дачу и сожгли чучело. Мы делаем это каждый раз, вот так мы провели эту неделю, этот праздник.  А теперь, будем готовиться к Пасхе...   бред какой-то...сорян.
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