Мини сочинение на тему весенние праздники
Русский язык
Мини сочинение на тему весенние праздники
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вчера закончилась неделя масленицы. Мы с моей моей любимой семьей приготовили много, куча блинов. Это был самый лушчий праздник, самая лучшая и вкусная неделя. Мы ходили гулять после вкусной трапезы, обсуждали этот праздник, пили чай, уезжали на природу... А в конце недели, мы уехали на дачу и сожгли чучело. Мы делаем это каждый раз, вот так мы провели эту неделю, этот праздник. А теперь, будем готовиться к Пасхе... бред какой-то...сорян.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
Помогите пожалуйста, буду очень благодарна и дам 30 балов. 1)6/3x-3y + 8x/4x^2-4y^2 2)3a-b/a^2-b^2 - a/a^2 -ab 3)3a/4a^2-1 - a+1/2a^2+a 4)b...
Химия
Составьте формулы гидроксидов калия, магния, олова (ll), цинка, алюминия, меди (ll), св??нца (lV), бария
Русский язык