Мини сочинение на тему весенние праздники

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Вчера закончилась неделя масленицы. Мы с моей моей любимой семьей приготовили много, куча блинов. Это был самый лушчий праздник, самая лучшая и вкусная неделя. Мы ходили гулять после вкусной трапезы, обсуждали этот праздник, пили чай, уезжали на природу... А в конце недели, мы уехали на дачу и сожгли чучело. Мы делаем это каждый раз, вот так мы провели эту неделю, этот праздник. А теперь, будем готовиться к Пасхе... бред какой-то...сорян.