Мини сочинение Письмо другу

Гость: Гость:

Здравствуй, Костя! Привет, мой дружище! Как жизнь твоя? Движется помаленьку? У меня-то всё прекрасно. Хочу рассказать тебе одну историю, которая приключилась со мной совсем недавно — в прошлом месяце.На выходных мы всей семьёй: папа, мама, сестрёнка и я — отправились отдыхать за город, в лес. Папа наготовил дома мяса для шашлыка, захватил палатку и рыболовные снасти, а мама достала тёплую одежду, ведь уже была ранняя осень — то, что мы называем бабьим летом.В лесу было чудно, тепло и удивительно тихо. Мы готовили шашлыки, я ходил с папой на рыбалку к небольшой лесной речушке, а мама с моей сестрёнкой Наташкой собирали грибы — осенние опята. А вечером мы сидели у костра и пели любимые песни. А потом улеглись спать: мы с папой в палатке, а мама с сестрёнкой расположились в машине.Вот так замечательно я провёл свои выходные в прошлом месяце. А как ты, Костя, отдыхаешь со своей семьёй? Выезжаете ли вы на природу?До свидания, мой друг! Пиши мне чаще.