Миша читал книгу со среды по воскресенье по 72 страницы в день. за сколько дней прочитал бы миша эту книгу, если бы читал по 90 страниц в день?

Математика

Миша читал книгу со среды по воскресенье по 72 страницы в день. за сколько дней прочитал бы миша эту книгу, если бы читал по 90 страниц в день?

Автор: Гость