Миша читал книгу со среды по воскресенье по 72 страницы в день. за сколько дней прочитал бы миша эту книгу, если бы читал по 90 страниц в день?

Математика
Миша читал книгу со среды по воскресенье по 72 страницы в день. за сколько дней прочитал бы миша эту книгу, если бы читал по 90 страниц в день?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается, что: 90*5=240 страниц ну а вопрос за сколько дней? среда, четверг пятница суббота воскресенье- за 5 дней
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