Определите животных, чей рост сопровождается линькой: рак-отшельник обыкновенный осьминог кошачья двуустка медицинская пиявка кубомедуза перипатус детская острица морская звезда пескожил постельный клоп те...
Биология
Определите животных, чей рост сопровождается линькой: рак-отшельник обыкновенный осьминог кошачья двуустка медицинская пиявка кубомедуза перипатус детская острица морская звезда пескожил постельный клоп телифон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы недавно проходили) Линяют только членистоногие. Значит рак-отшельник, если я не ошибаюсь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика