Определите животных, чей рост сопровождается линькой: рак-отшельник обыкновенный осьминог кошачья двуустка медицинская пиявка кубомедуза перипатус детская острица морская звезда пескожил постельный клоп те...

Биология
Определите животных, чей рост сопровождается линькой: рак-отшельник обыкновенный осьминог кошачья двуустка медицинская пиявка кубомедуза перипатус детская острица морская звезда пескожил постельный клоп телифон
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы недавно проходили) Линяют только членистоногие. Значит рак-отшельник, если я не ошибаюсь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
9x=3 решите пожалуйста)
Ответить
Математика
Помогитееее плииз!!!...
Ответить
Математика
Что такое площадь и как ее найти
Ответить
Алгебра
Определить угол который равен ....
Ответить
Информатика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Получите векторное представление всех десятичных цифр в стандарте почтового индекса (как пишут на конвертах). Размеры подо...
Ответить