Миша записал число 6 в цифре 6 он приписал справа цифру 0 Сравни полученное число и ??исло 6.Точное решение пожалуйста)

Математика

Миша записал число 6 в цифре 6 он приписал справа цифру 0 Сравни полученное число и ??исло 6.Точное решение пожалуйста)

Автор: Гость