Миша записал число 6 в цифре 6 он приписал справа цифру 0 Сравни полученное число и ??исло 6.Точное решение пожалуйста)

Математика
Миша записал число 6 в цифре 6 он приписал справа цифру 0 Сравни полученное число и ??исло 6.Точное решение пожалуйста)
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