Помогите, нужно составить с каждым словом словосочетание
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Помогите, нужно составить с каждым словом словосочетание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приказать собаке. пригласить друзей. присутствовать в школе. примерять одежду. примирять друзей. приготовить завтрак. приспособить себя. приобрести друзей. пригодиться дома. привыкать учить. присмотреться в даль. прекратить ссориться. преобразовать слова. превратить в ручку. преодолеть лень. презирать учебник. лайкни мой ответ! за помощь!
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