Помогите, нужно составить с каждым словом словосочетание

Гость: Гость:

Приказать собаке. пригласить друзей. присутствовать в школе. примерять одежду. примирять друзей. приготовить завтрак. приспособить себя. приобрести друзей. пригодиться дома. привыкать учить. присмотреться в даль. прекратить ссориться. преобразовать слова. превратить в ручку. преодолеть лень. презирать учебник. лайкни мой ответ! за помощь!