Картинки аист, слон, сом,нарисуй звуковую схему. Одинаковое ли в нем кол-во звуков ?? букв?

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Картинки аист, слон, сом,нарисуй звуковую схему. Одинаковое ли в нем кол-во звуков ?? букв?

Автор: Гость