Из квадрата со стороной 100 вырезали квадрат со стороной 80. Оставшийся кусок разрезали на единичные квадратики (это можно сделать), из которых Павел хочет сложить новый квадрат. Чему будет равна его сторона? я только в пятом ...

Математика
Из квадрата со стороной 100 вырезали квадрат со стороной 80. Оставшийся кусок разрезали на единичные квадратики (это можно сделать), из которых Павел хочет сложить новый квадрат. Чему будет равна его сторона? я только в пятом классе и все что вы пишете не понимаю если надо,то вот умножить - х разделить- /
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поясняю рисунком. Было в квадрате 100*100 = 10 000 квадратиков Вырезали квадрат 80*80 = 6 400 квадратиков Осталось 10 100 - 6 400 = 3 600 - квадратиков Их надо сложить в новый квадрат с площадью 3600  Сторона нового квадрата S = a*a = 3600. Сторона а = 60  - ОТВЕТ
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