РЕШИТЕ ЗАДАЧУ!!! СРОЧНООО!!!ДАМ 25 БАЛОВ!! из двух сел одновременно навстречу друг др??гу вышли два пешехода и встретились через 1,5 часов расстояние между селами 12,3 километров. Скорость одного пешехода 4,4км/час Найдите скор...

Гость: Гость:

Ты дашь 15 балов, а не 25 Но решение вот - Расчитаем сколько прошел пешеход у которого скорсоть - 4,4км/ч1.5часа * 4,4км/ч = 6.6 кмДалее найдем растояние которое прошел второй пешеход:12.3 - 6.6= 5.7 кмДалее найдем его скорость:5.7 км / 1.5часа = 3.8 км/часОтвет: 3.8 км/час