СРОЧНО!!!!! дою балы зделать номер!! срочно Помогите сделать номер

Математика
СРОЧНО!!!!! дою балы зделать номер!! срочно Помогите сделать номер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имя существительное: Корм, зеленка, соль, дело. Имя прилагательное: Кормленый, цветной, соленый. Глагол: кормить, озеленять солить, делать.
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