Помогите пожалуйста решить пример (154*267+733)-181818:18
Математика
Помогите пожалуйста решить пример (154*267+733)-181818:18
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