Мише купили сапоги шапку и светер. стоимость всей покупки 2500р.цена сапог 700р больш?? пару . цена свитера в 5 раз больше цены шапки . вычесли цену свитера... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! НЕ УРАВНЕНИЕМ!!!

Математика

Мише купили сапоги шапку и светер. стоимость всей покупки 2500р.цена сапог 700р больш?? пару . цена свитера в 5 раз больше цены шапки . вычесли цену свитера... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! НЕ УРАВНЕНИЕМ!!!

Автор: Гость