Мише купили сапоги шапку и светер. стоимость всей покупки 2500р.цена сапог 700р больш?? пару . цена свитера в 5 раз больше цены шапки . вычесли цену свитера... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! НЕ УРАВНЕНИЕМ!!!
Математика
Мише купили сапоги шапку и светер. стоимость всей покупки 2500р.цена сапог 700р больш?? пару . цена свитера в 5 раз больше цены шапки . вычесли цену свитера... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! НЕ УРАВНЕНИЕМ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2500-700=1800(рублей) - ушло на шапку и свитер 2)1800÷5=360(рублей) - ушло на свитер 3)360÷5=72(рубля) - ушло на шапку Ответ: сапоги 700р, свитер 360р, шапка 72р
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