Мише вместе с папой 42 года, его брату Саше вместе с папой 40 лет. Узнай , сколько лет ??аждому из них ? срочно
Математика
Мише вместе с папой 42 года, его брату Саше вместе с папой 40 лет. Узнай , сколько лет ??аждому из них ? срочно
Ответ(ы):
Гость:
Решение 1)42+40=82 года Миша, Саша и 2 папы 2)82-50=32 года папе 3)42-32=10 лет Мише 4)40-32=8 лет Саше
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