Мише вместе с папой 42 года, его брату Саше вместе с папой 40 лет. Узнай , сколько лет ??аждому из них ? срочно

Математика

Мише вместе с папой 42 года, его брату Саше вместе с папой 40 лет. Узнай , сколько лет ??аждому из них ? срочно

Автор: Гость