Мише вместе с папой 42 года, его брату Саше вместе с папой 40 лет. Узнай , сколько лет ??аждому из них ? срочно

Математика
Мише вместе с папой 42 года, его брату Саше вместе с папой 40 лет. Узнай , сколько лет ??аждому из них ? срочно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Решение 1)42+40=82 года Миша, Саша и 2 папы 2)82-50=32 года папе 3)42-32=10 лет Мише 4)40-32=8 лет Саше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Замените словосочетание талантливых учителей (предложение 17), построенное на осн??ве связи согласование, синонимичным словосочетанием со связью уп...
Ответить
Математика
Вырази в килограммах 23000г 12г 56кг 16ц 2кг 50000г 60000г 24т 276кг 38ц 80 кг 5т 26кг
Ответить
Математика
Как решить задачу про Колю Таню и варешку 4 класс
Ответить
Математика
Имеется 7 конвертов и 6 различных марок. сколько ими способами можно выбрать конве??т с маркой для письма?
Ответить
Беларуская мова
Прыметники к существительному лиса
Ответить