Мишка вскопал грядку площадью 10м2 за 2 часа а его друг Костя вскопал грядку площадью 12м2 за 4 часа.За какое время они смогут вскопать грядку площадью 16м2 работая вместе

Математика

Мишка вскопал грядку площадью 10м2 за 2 часа а его друг Костя вскопал грядку площадью 12м2 за 4 часа.За какое время они смогут вскопать грядку площадью 16м2 работая вместе

Автор: Гость