Мишка вскопал грядку площадью 10м2 за 2 часа а его друг Костя вскопал грядку площадью 12м2 за 4 часа.За какое время они смогут вскопать грядку площадью 16м2 работая вместе
Математика
Мишка вскопал грядку площадью 10м2 за 2 часа а его друг Костя вскопал грядку площадью 12м2 за 4 часа.За какое время они смогут вскопать грядку площадью 16м2 работая вместе
Ответ(ы):
Гость:
1)10/2=5(м2) -копает за1 час Миша2)12/4=3(м2)- копает в час Костя3)16/8=2(ч)ответ: за 2 часа
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