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Какой корень у слов передавали и передача
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Какой корень у слов передавали и передача
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дав и дач корень и пере приставка
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