Сочинение на тему зимняя картина по 3 обзаца 1 обзац миниум 3 предложений

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Сочинение на тему зимняя картина по 3 обзаца 1 обзац миниум 3 предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зима это время года когда наступает Новый год. Все дарят подарки. Зима это чудо,Все на коньках и лыжах катаються.
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