Подскажите пожалуйста про все части речи заранее спасибо.

Гость: Гость:

Самостоятельные части речи: Существительное-это часть речи, с помощью которой обозначают предмет. Существительное отвечает на вопросы: кто? что? (папа, песня). Их различают по родам, а изменяются существительные по падежам и числам. Бывают одушевленными (человек) и неодушевленными (дом). Прилагательное-это часть речи, которая отвечает на вопросы какой? какая? какие? и обозначает признак(свойство) предмета. Белый,красный. Числительное- это часть речи, которая обозначает: а) количество предметов, отвечая на вопрос: сколько?, это количественные числительные: три, пятнадцать, сто тридцать пять; б) порядок предметов при счете, отвечая на вопрос: который?, это порядковые числительные: третий, пятнадцатый, сто тридцать пятый; в) общее количество предметов, это собирательное числительное: оба, двое, четверо, шестеро, девятеро и т. п. Местоимение- это часть речи, указывающая на лицо, признак или предмет, не называя их. Местоимения подразделяются на: а)личные: мы, я, ты, вы, она, оно, он, они; б)возвратное: себя; в)притяжательные: наш, мой, ваш, твой, свой; г)вопросительно-относительные: что, кто, каков, какой, чей, сколько, который, который; д)указательные: тот, этот, такой, столько, таков; е)определительные: самый, сам, весь, все, вся, всё, каждый, всякий, иной, любой; ж)отрицательные: ничто, ничей, нечего, никоторый, некого; з)неопределенные: некоторый, нечто, некий, некто, несколько, что-то, кто-то, сколько-нибудь, кое-что, какой-либо. Глагол – это часть речи, которая обозначает состояние или действие, отвечает на какой-либо из вопросов: что делать?, что делал?, что делает?, что будет делать?, и обладает признаками вида, лица, залога, времени, числа, рода и наклонения (в сослагательном наклонении, в прошедшем времени). Наречие – это часть речи, которая обозначает признак качества, действия или предмета, отвечая на вопрос: когда?, как?, где?, почему? и т. п. Основным признаком наречия является неизменяемость: вчера, медленно, везде и др. в состав наречий входят также местоименные наречия: нигде, где, так, никак, как, когда, иногда, никогда, откуда, отсюда, туда, куда, там, почему, поэтому, потому, зачем, затем и пр. Служебные части речи: Предлог – это неизменяемая служебная часть речи, применяемая для соединения слов: к, в, с, из, на, у, между, сквозь, ради, во время, посредством, кругом, подобно, около, относительно, благодаря, согласно, спустя, неужели, несмотря на, в силу, в связи с, в зависимости от, по отношению к и т. д.Союз – это неизменяемая служебная часть речи, служащая для соединения членов предложения и (или) частей сложного предложения (необходимо отличать союз от предлогов, предлог соединяет слова, а не синтаксические единицы).Частицы – это служебные слова, которые придают смысловые или эмоциональные оттенки отдельным словам или предложениям: ни, не, кое-, -нибудь, -либо, -то, -ся (сь), -те, -ка, же, -де, ли, бывало, бы, да, пускай, пусть, даже, лишь, уж, почти, хотя бы, только, разве, дай, неужели, знай, ну, давай, дескать, ведь, мол, ну и, как будто, будто, точно, вроде, словно, якобы, пожалуй, чай, авось, именно, просто, чуть не, что ли, едва ли не и т. п.