Помогите!!! В шкафу стоят 100 банок с компотом: вишнёвым, яблочным, абрикосовым и зе??ляничным. Вишнёвого и яблочного компота - 25 банок,банок с абрикосовым компотом - на 4 больше, чем банок с вишнёвым и яблочным вместе, а бан...
Математика
Помогите!!! В шкафу стоят 100 банок с компотом: вишнёвым, яблочным, абрикосовым и зе??ляничным. Вишнёвого и яблочного компота - 25 банок,банок с абрикосовым компотом - на 4 больше, чем банок с вишнёвым и яблочным вместе, а банок с земляничным компотом на 27 бльше, чем с вишнёвым. Сколько банок с компотом каждого вида стоит в шкафу?
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