Помогите плиз мне нужно подобрать амонимы к казахским словам кең жақсы жаман көрікті помогите плиз плиз плиз
Қазақ тiлi
Помогите плиз мне нужно подобрать амонимы к казахским словам кең жақсы жаман көрікті помогите плиз плиз плиз
Ответ(ы):
Гость:
К этим соловам нельзя подобрать омонимы. Ты имеешь ввиду антонимы? если антонимы то: кең - үлкен жаман - әдепсіз - тәртіпсіз көрікті - әдемі - сұлу - әсем
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Другие предметы
Математика
За три дня туристы на велосипедах преодолели 324 км. В первый день они проехали 5/18* всего пути, во второй 15/26 остатка. Сколько км они проехали ...