Помогите плиз мне нужно подобрать амонимы к казахским словам кең жақсы жаман көрікті помогите плиз плиз плиз

Қазақ тiлi
Помогите плиз мне нужно подобрать амонимы к казахским словам кең жақсы жаман көрікті помогите плиз плиз плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
К этим соловам нельзя подобрать омонимы. Ты имеешь ввиду антонимы? если антонимы то: кең - үлкен жаман - әдепсіз - тәртіпсіз көрікті - әдемі - сұлу - әсем 
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