Почему нужно сохранять болота
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Почему нужно сохранять болота
Ответ(ы):
Гость:
Болота - это, хоть и не главный но источник питания реки, а без источника реки пересохнут. Во - вторых болота это естественная среда обитания многих животных, ну не будем же мы их домика лишать.
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