Помогите решить задачу 4класса . У тебя 5.000р. Сколько денег утебя останеться после ??окупки 5порций мороженого по 980р. за каждую порцию.

Математика

Помогите решить задачу 4класса . У тебя 5.000р. Сколько денег утебя останеться после ??окупки 5порций мороженого по 980р. за каждую порцию.

Автор: Гость