Помогите решить задачу 4класса . У тебя 5.000р. Сколько денег утебя останеться после ??окупки 5порций мороженого по 980р. за каждую порцию.
Математика
Помогите решить задачу 4класса . У тебя 5.000р. Сколько денег утебя останеться после ??окупки 5порций мороженого по 980р. за каждую порцию.
Ответ(ы):
Гость:
980•5=4900 5000-4900=100 Ответ: останется 100 рублей
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