Борющийся, заклеенный, нарисованный, рокочущий, изумляющий, услышанный, издаваемый, пишущий, следующий, передаваемый, невидимый, роющий, встреченный, зависевший, засеявший, испечённый, стелющийся, управляемый, на раскачивающемс...
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Борющийся, заклеенный, нарисованный, рокочущий, изумляющий, услышанный, издаваемый, пишущий, следующий, передаваемый, невидимый, роющий, встреченный, зависевший, засеявший, испечённый, стелющийся, управляемый, на раскачивающемся, о бушующем, в чернеющем, сгибающихся, закрасневшиеся, хранящихся. ОПРЕДИЛИТЕ РАЗРЯД
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