Выразить в сутках 2 недели 10 недель 7 недель 5 суток
Математика
Выразить в сутках 2 недели 10 недель 7 недель 5 суток
Ответ(ы):
Гость:
2 недели- 14суток, , 10 недель-70, 7 недель 5 суток- 54
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