Помогите плиз! Начертите отрезок AB длина которого равно 5см Начертите отрезки, длины которых составляют 80% 150% 200% 220% длины отрезка AB Сколько будет см эти отрезки?
Математика
Помогите плиз! Начертите отрезок AB длина которого равно 5см Начертите отрезки, длины которых составляют 80% 150% 200% 220% длины отрезка AB Сколько будет см эти отрезки?
Ответ(ы):
Гость:
5*80%=4 см, 5*150%=7,5 см, 5*200%=10 см, 5*220%=11 см
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