Помогите плиз! Начертите отрезок AB длина которого равно 5см Начертите отрезки, длины которых составляют 80% 150% 200% 220% длины отрезка AB Сколько будет см эти отрезки?

Математика

Помогите плиз! Начертите отрезок AB длина которого равно 5см Начертите отрезки, длины которых составляют 80% 150% 200% 220% длины отрезка AB Сколько будет см эти отрезки?

Автор: Гость