Сколько будет количество вещества, содержащее 6•10^23 молекул?
Химия
Сколько будет количество вещества, содержащее 6•10^23 молекул?
Ответ(ы):
Гость:
В 1 моль любого вещества содержится 6,02*10²³ молекул (или 6*10²³) Это число Авогадро. Поэтому количество вещества будет 1 моль
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