Что такое красота в моём понимании? Предмет Искусство
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Что такое красота в моём понимании? Предмет Искусство
Ответ(ы):
Гость:
Красота это что то более прекрасного,это как комплимент для девушки или т.д
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