Что такое красота в моём понимании? Предмет Искусство

Другие предметы
Что такое красота в моём понимании? Предмет Искусство
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Красота это что то более прекрасного,это как комплимент для девушки или т.д
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В каких случаях ь показатель мягкости,а в каких разделительный:обезьяна, вьюнок, письмо, компьютер, мультфильм, календарь, друзья, альбом
Ответить
Математика
Напиши три суммы с одинаковыми вторыми слогаемыми
Ответить
Другие предметы
помогите найти правильный ответ обознач какое поведение птиц не характерно для в??сны 1 витьё гнезда 2 высиживание яиц 3 обучение птенцов летать.
Ответить
Английский язык
Как по английский переводится swim
Ответить
Алгебра
√x−12=5 Реши иррациональное уравнение:
Ответить