В каких случаях ь показатель мягкости,а в каких разделительный:обезьяна, вьюнок, письмо, компьютер, мультфильм, календарь, друзья, альбом
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В каких случаях ь показатель мягкости,а в каких разделительный:обезьяна, вьюнок, письмо, компьютер, мультфильм, календарь, друзья, альбом
Ответ(ы):
Гость:
Компьютер, друзья- разделительный ( отделяет согласную букву от гласной)
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