Подбири рифмующиеся слова к слову lt;lt;багажgt;gt;? Например карандашь, экипаж...

Русский язык
Подбири рифмующиеся слова к слову lt;lt;багажgt;gt;? Например карандашь, экипаж...
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Абордаж, экипаж, пилотаж, не отдашь,
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